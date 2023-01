Politica 294

Carenza di anestesisti negli ospedali nisseni: l'onorevole Catania chiede audizone urgente alla VI commissione Salute

Di seguito la nota a firma dell'onorevole Giusppe Catania, sindaco di Mussomeli e deputato regionale di Fratelli d'Italia

Richiesta Audizione urgente in VI commissione Salute per risolvere carenza di anestesisti negli ospedali nisseni. Questa mattina, considerato il persistere della problematica, ho proceduto all'invio al Presidente della VI (Salute Servizi Sociali e Sanitari) commissione, onorevole Giuseppe Laccoto, della richiesta di audizione urgente al fine di affrontare e risolvere il problema della gravissima carenza di anestesisti nelle tre strutture ospedaliere di area disagiata: Mussomeli, Niscemi e Mazzarino che da giorno 1 gennaio si presenta puntualmente. Nella richiesta ho chiesto al Presidente della Commissione di chiedere la presenza dell’assessore regionale alla sanità dott.ssa Volo, della direzione strategica dell’Asp, dei tre direttori di presidio per affrontare questa criticità che comporta gravi rischi ai cittadini nega al territorio nisseno un servizio pubblico essenziale.



