Carcere: dall'aggressione contro gli agenti di polizia penitenziari all'ingresso di droga nella stanza colloqui

I due episodi si sono verificati nelle strutture di Palermo, la Uilpa: "Gli agenti vivono un clima di violenza"

Le strutture carcerarie di Palermo al centro delle colonne della cronaca. Dall'aggressione al tentativo di far entrare sostanze stupefacenti. Un agente della polizia penitenziaria ieri sera è stato aggredito e ferito nel carcere Burrafato di Termini Imerese (Palermo). Lo comunica il segretario regionale della Uilpa Sicilia Gioacchino Veneziano. Il poliziotto è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. "È semplicemente scandaloso - afferma Veneziano - mentre tutti sono attenti al 41/bis, nelle carceri ordinarie i poliziotti penitenziari vivono un clima di violenza, di devastazioni, con il rischio di essere feriti e uccisi in qualsiasi momento, poiché i detenuti hanno capito che possono fare quello che vogliono senza subire nessuna conseguenza".

La madre e la compagna di due detenuti hanno cercato durante i colloqui in carcere di introdurre droga nel carcere Antonio Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Il passaggio della sostanza stupefacente è stato notato dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel reparto colloqui coordinati dal dirigente Giuseppe Rizzo. Nel primo caso una convivente di un detenuto nel reparto Laghi ha cercato di passare 15 grammi di hashish in un involucro. La droga è stata recuperata e il detenuto denunciato. La donna è stata denunciata. Nel secondo caso la madre ha cercato di nascondere la droga in un pacco di patatine. In questo caso i grammi di hashish erano 41. La madre è stata arrestata mentre il figlio denunciato. (ANSA).



