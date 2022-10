Carburanti, nuovi ribassi per diesele e benzina: ecco i prezzi self service e servito

Cronaca 268

Carburanti, nuovi ribassi per diesele e benzina: ecco i prezzi self service e servito

Questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio

Redazione

26 Ottobre 2022 09:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/carburanti-nuovi-ribassi-per-diesele-e-benzina-ecco-i-prezzi-self-service-e-servito Copia Link Condividi Notizia

Nuovi ribassi questa mattina sui prezzi consigliati dei carburanti. Scendono ancora le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Ancora altalenante l'andamento delle quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina in aumento e il gasolio in calo. Brent in discesa sui 90 dollari, sotto il peso del rallentamento dell'economia mondiale. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP -1 cent/litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,692 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,695, pompe bianche 1,684), diesel a 1,880 euro/litro (-3, compagnie 1,880, pompe bianche 1,880). Benzina servito a 1,836 euro/litro (-4, compagnie 1,882, pompe bianche 1,745), diesel a 2,020 euro/litro (-3, compagnie 2,061, pompe bianche 1,938). Gpl servito a 0,776 euro/litro (-1, compagnie 0,782, pompe bianche 0,767), metano servito a 2,528 euro/kg (-43, compagnie 2,626, pompe bianche 2,449), Gnl 2,909 euro/kg (-13, compagnie 3,026 euro/kg, pompe bianche 2,834 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,796 euro/litro (servito 2,058), gasolio self service 1,973 euro/litro (servito 2,231), Gpl 0,865 euro/litro, metano 3,121 euro/kg, Gnl 2,976 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati



Nuovi ribassi questa mattina sui prezzi consigliati dei carburanti. Scendono ancora le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Ancora altalenante l'andamento delle quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina in aumento e il gasolio in calo. Brent in discesa sui 90 dollari, sotto il peso del rallentamento dell'economia mondiale. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP -1 cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,692 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,695, pompe bianche 1,684), diesel a 1,880 euro/litro (-3, compagnie 1,880, pompe bianche 1,880). Benzina servito a 1,836 euro/litro (-4, compagnie 1,882, pompe bianche 1,745), diesel a 2,020 euro/litro (-3, compagnie 2,061, pompe bianche 1,938). Gpl servito a 0,776 euro/litro (-1, compagnie 0,782, pompe bianche 0,767), metano servito a 2,528 euro/kg (-43, compagnie 2,626, pompe bianche 2,449), Gnl 2,909 euro/kg (-13, compagnie 3,026 euro/kg, pompe bianche 2,834 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,796 euro/litro (servito 2,058), gasolio self service 1,973 euro/litro (servito 2,231), Gpl 0,865 euro/litro, metano 3,121 euro/kg, Gnl 2,976 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare