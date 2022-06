Cronaca 224

Carabinieri, Musumeci alla cerimonia per i 208 anni: "I siciliani grati all'Arma"

Il governatore è stato accolto dal comandante interregionale Carabinieri "Culqualber" generale di corpo d'armata Riccardo Galletta

Redazione

06 Giugno 2022 13:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/carabinieri-musumeci-alla-cerimonia-per-i-208-anni-i-siciliani-grati-allarma Copia Link Condividi Notizia

«La mia presenza qui serve a testimoniare la gratitudine e il riconoscimento dei siciliani nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Non riesco a immaginare la vita delle nostre comunità senza una stazione dei Carabinieri, senza donne e uomini in divisa, che giorno e notte sono accanto a chi ne ha bisogno. Ho voluto manifestare al generale Galletta, comandante interregionale, questo sentimento di devozione nei confronti dell’Arma da parte dei siciliani. Adesso speriamo che da Roma arrivino maggiori risorse umane e strumenti, mentre, per quanto ci riguarda, pur non essendo competenza della Regione, siamo intervenuti in questi cinque anni - e continuiamo a farlo - per ammodernare le caserme dei Carabinieri, ma anche i commissariati della Polizia, perché si tratta di presidi di legalità e punti di riferimento per il territorio».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, in occasione della celebrazione dei 208 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, organizzata dal Comando interregionale Sicilia e Calabria, in piazza Duomo a Messina. Il governatore, accolto dal comandante interregionale Carabinieri "Culqualber" generale di corpo d'armata Riccardo Galletta (nella foto), ha consegnato la medaglia di bronzo al valore dell'Arma al brigadiere Michele Lo Verde del Nucleo radio mobile di Palermo che ad aprile dello scorso anno, libero dal servizio, ha sventato una rapina (nella foto). Si tratta del riconoscimento piu alto tra quelli consegnati stamattina ai carabinieri che si sono distinti per merito nel corso dell'ultimo anno. Oggi pomeriggio, alle 18.30, nella Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Palermo, Musumeci prenderà parte alla cerimonia organizzata del Comando della Legione Carabinieri "Sicilia", guidato dal generale di brigata Rosario Castello.



«La mia presenza qui serve a testimoniare la gratitudine e il riconoscimento dei siciliani nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Non riesco a immaginare la vita delle nostre comunità senza una stazione dei Carabinieri, senza donne e uomini in divisa, che giorno e notte sono accanto a chi ne ha bisogno. Ho voluto manifestare al generale Galletta, comandante interregionale, questo sentimento di devozione nei confronti dell'Arma da parte dei siciliani. Adesso speriamo che da Roma arrivino maggiori risorse umane e strumenti, mentre, per quanto ci riguarda, pur non essendo competenza della Regione, siamo intervenuti in questi cinque anni - e continuiamo a farlo - per ammodernare le caserme dei Carabinieri, ma anche i commissariati della Polizia, perché si tratta di presidi di legalità e punti di riferimento per il territorio». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, in occasione della celebrazione dei 208 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, organizzata dal Comando interregionale Sicilia e Calabria, in piazza Duomo a Messina. Il governatore, accolto dal comandante interregionale Carabinieri "Culqualber" generale di corpo d'armata Riccardo Galletta (nella foto), ha consegnato la medaglia di bronzo al valore dell'Arma al brigadiere Michele Lo Verde del Nucleo radio mobile di Palermo che ad aprile dello scorso anno, libero dal servizio, ha sventato una rapina (nella foto). Si tratta del riconoscimento piu alto tra quelli consegnati stamattina ai carabinieri che si sono distinti per merito nel corso dell'ultimo anno. Oggi pomeriggio, alle 18.30, nella Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Palermo, Musumeci prenderà parte alla cerimonia organizzata del Comando della Legione Carabinieri "Sicilia", guidato dal generale di brigata Rosario Castello.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare