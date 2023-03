Cronaca 1161

Carabiniere uccide direttore di albergo e poi spara alla propria compagna ferendola gravemente

Secondo quanto ricostruito il carabiniere sospettava che la compagna avesse una relazione con il suo direttore

Ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, che sospettava avesse una relazione con la sua compagna, poi ha aperto il fuoco verso di lei. È in fin di vita. È accaduto oggi nella hall di un hotel di Castelforte, il Nuova Suio, nella zona termale in provincia di Latina dove i due lavoravano. L'uomo, un carabiniere di 58 anni, Giuseppe Molinari, che ha lavorato per anni a Castelforte prima di trasferirsi nel casertano, subito dopo è fuggito con la sua auto verso Capua. Poco dopo è andato a costituirsi. I militari del comando provinciale di Caserta stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e interrogando il collega. La donna, Miriam Mignano, di Castelforte, è ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravissime. Non c'è stato invece nulla da fare per il direttore dell'hotel, Gianni Fidaleo.



