Capricci di Valeria Marini sul volo Palermo-Roma, salta la fila e pretende due "facchini"

Nelle immagini si vede Valeria Marina che dà indicazioni agli addetti dello scalo siciliano, gli affida le sue valigie e si fa aiutare

Redazione

Imbarco movimentato per Valeria Marini all'Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino. La soubrette, che viaggiava con due grossi bagagli a mano (forse addirittura fuori misura per le cappelliere dell'aereo Ita per Roma) e il suo cane al seguito, ha dato in escandescenza e preteso dalla Gesap (società che gestisce lo scalo) l'aiuto di due addetti aeroportuali. Che sono stati prontamente messi a sua disposizione. A raccontarlo sui social, con questo video e un post al vetriolo, è stata la giornalista Rai Eugenia Nante.

Nelle immagini si vede Valeria Marini che dà indicazioni agli addetti dello scalo siciliano, gli affida le sue valigie e si fa aiutare sulla scala di servizio per salire sull'aereo: uno al suo fianco, l'altro dietro con il bagaglio più pesante. Alla corte della «diva stellare» (così si fa chiamare). Mentre il post tagliente recita: «Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull'aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov'è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell'aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna».



