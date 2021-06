Cronaca 134

Caporalato, omicidio a Caltanissetta di Adnan Siddique: Cgil ammessa come parte civile

Al via oggi a Caltanissetta, il processo per l'omicidio del giovane pakistano ucciso lo scorso anno a Caltanissetta

Redazione

25 Giugno 2021 17:04

La Corte di assise di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio, ha ammesso la Cgil come parte civile al processo contro i mandanti e gli esecutori materiali dell’assassinio di Adnan Siddique, trentaduenne pakistano, ucciso a coltellate un anno fa per avere difeso i braccianti dai caporali. Ne dà notizia la Cgil. “Viene confermato – dicono Ignazio Giudice, segretario organizzativo Cgil Sicilia e segretario della Cgil di Caltanissetta, Tonino Russo, segretario generale della Flai Sicilia e Beppe Randazzo, segretario della Flai provinciale - il valore, non solo sociale, della nostra scelta. Ne siamo orgogliosi. La nostra organizzazione continuerà a lottare contro lo sfruttamento e per i diritti dei lavoratori – aggiungono- perché l’odioso fenomeno del caporalato venga estirpato. Crimini efferati come questo, contro un lavoratore, contro uno di noi, vanno perseguiti – concludono- ma chi ha in mano le leve dell’azione politica deve darsi da fare per l’affermazione della legalità, cominciando col potenziamento degli organi di controllo, oggi insufficienti”.



