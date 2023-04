Caporalato nel nisseno: arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un imputato

Caporalato nel nisseno: arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un imputato

La Corte d'assise di Caltanissetta accoglie la richiesta dell'avvocato Giuseppe Dacquì

Redazione

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il pakistano Muhammed Shariel Awan, 22 anni, che venne arrestato da polizia e carabinieri per i casi di caporalato collegati alla morte di Adnan Siddique, ucciso a 32 anni con diverse coltellate il 3 giugno del 2019. A stabilire l’affievolimento della misura è stata la Corte d’assise di Caltanissetta, presidente Roberta Serio a latere Simone Petralia dopo l’istanza presentata dal difensore dell’imputato Giuseppe Dacquì. Il processo per il delitto del pakistano che ha denunciato il caporalato nelle campagne del Nisseno volge verso la conclusione dibattimentale.



