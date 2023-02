Cronaca 317

Capitaneria di porto: sequestrato un autolavaggio abusivo a Gela e pesante multa al titolare

I controlli dei militari con i tecnici dell'Arpa Sicilia: l'acqua veniva scaricata direttamente nel sistema fognario

Redazione

Nei giorni scorsi, il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale in forza al Comando in intestazione, a seguito di una capillare attività di monitoraggio e censimento degli scarichi industriali insistenti nel territorio di giurisdizione, congiuntamente a personale tecnico di Arpa Sicilia, ha proceduto alla chiusura di un’attività commerciale adibita a lavaggio auto nel Comune di Gela. L'attività commerciale non aveva autorizzazioni ambientali: lo scarico scaricava direttamente nel sistema fognario.

Sigilli, quindi, all'autolavaggio e nello stesso tempo pesante multa per il titolare oltre alla denuncia a piede libero. Rimane costante l’attenzione alle tematiche ambientali da parte del personale della Capitaneria di porto di Gela su tutto il territorio di propria giurisdizione, ponendo particolare attenzione alle attività che possano arrecare nocumento alle risorse idriche.



