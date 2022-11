Cronaca 388

Acque derivanti dalla molitura delle olive sversate illecitamente dal titolare di un frantoio di Gela: denunciato

Le verifiche hanno portato al sequestro di una vasta area di 4mila metri quadrati nei pressi del fiume Gela

Redazione

28 Novembre 2022 15:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/capitaneria-di-porto-e-noe-dei-carabinieri-denunciato-il-titolare-di-un-frantoio-a-gela-aveva-realizzato-una-discarica-abusiva Copia Link Condividi Notizia

Negli scorsi giorni, a seguito di una mirata attività di monitoraggio delle attività produttive che insistono lungo il fiume Gela del Comune di Gela, al fine di accertare eventuali condotte antigiuridiche potenzialmente causa dell’inquinamento, personale militare dipendente della Capitaneria di porto di Gela e del Noe dei Carabinieri di Caltanissetta in Gela, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Gela, accertava lo spandimento senza titolo su terreni adiacenti al letto del fiume di ingenti quantitativi di acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive ivi illecitamente sversate dai responsabili di un frantoio locale.

Le acque in questione, in difetto del prescritto trattamento ed ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa di settore costituiscono, a tutti gli effetti, rifiuto ai sensi del Testo Unico Ambientale. Al termine degli accertamenti, si è proceduto a denunciare il titolare del frantoio alla Procura della Repubblica per il reato di gestione di una discarica abusiva, oltre che a sequestrare l’intera area, per un totale di circa 4.000 mq.

In considerazione della stretta vicinanza alle sponde del fiume Gela, in caso di fenomeni metereologici avversi, potrebbero riversarsi nelle acque superficiali, sfocianti direttamente al mare. Per tali motivi ne è stata data formale comunicazione alla competente Amministrazione Comunale per i provvedimenti necessari per il risanamento ambientale.



Negli scorsi giorni, a seguito di una mirata attività di monitoraggio delle attività produttive che insistono lungo il fiume Gela del Comune di Gela, al fine di accertare eventuali condotte antigiuridiche potenzialmente causa dell'inquinamento, personale militare dipendente della Capitaneria di porto di Gela e del Noe dei Carabinieri di Caltanissetta in Gela, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Gela, accertava lo spandimento senza titolo su terreni adiacenti al letto del fiume di ingenti quantitativi di acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive ivi illecitamente sversate dai responsabili di un frantoio locale. Le acque in questione, in difetto del prescritto trattamento ed ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa di settore costituiscono, a tutti gli effetti, rifiuto ai sensi del Testo Unico Ambientale. Al termine degli accertamenti, si è proceduto a denunciare il titolare del frantoio alla Procura della Repubblica per il reato di gestione di una discarica abusiva, oltre che a sequestrare l'intera area, per un totale di circa 4.000 mq. In considerazione della stretta vicinanza alle sponde del fiume Gela, in caso di fenomeni metereologici avversi, potrebbero riversarsi nelle acque superficiali, sfocianti direttamente al mare. Per tali motivi ne è stata data formale comunicazione alla competente Amministrazione Comunale per i provvedimenti necessari per il risanamento ambientale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare