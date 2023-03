Attualita 216

Capitale della cultura 2025, Scarpinato: «Agrigento ha le caratteristiche per essere designata»

Il prossimo 27 marzo a Roma è prevista l'audizione dei 10 progetti finalisti

Redazione

«Agrigento ha tutte le caratteristiche per diventare Capitale italiana della Cultura per il 2025. Città che vanta un’importante tradizione culturale e artistica e straordinarie bellezze, a cominciare dalla Valle dei Templi, dichiarata Patrimonio dell’Umanità a partire dal 1997. Auspichiamo che il 31 marzo il ministero della Cultura possa attribuirle il prestigioso titolo, che contribuirebbe a dare un ulteriore impulso, anche dal punto di vista della crescita turistica ed economica, non soltanto all’intero territorio agrigentino ma alla Sicilia tutta. Unica città dell’Isola in lizza, la designazione la porrebbe al centro dell’attenzione nazionale e internazionale. In caso di designazione il governo regionale farà la sua parte per sostenere le attività previste dal progetto».

Lo dichiara l’assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, in vista dell’audizione dei 10 progetti finalisti alla selezione della “Capitale Italiana della Cultura 2025”, prevista per lunedì 27 marzo a Roma.



