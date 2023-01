Attualita 95

Capitale della cultura 2025, Agrigento nella short list del ministero

A redigere il dossier della candidatura il presidente dell'Ecua Nenè Mangiacavallo e il presidente dell'Associazione MeNO, Roberto Albergoni

Redazione

"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo primo risultato e in particolare il presidente dell'Ecua Nenè Mangiacavallo e il presidente dell'Associazione MeNO, Roberto Albergoni che ha redatto il dossier di candidatura". Così il sindaco Francesco Miccichè commenta la comunicazione ufficiale del ministero che ha inserito Agrigento nella short list che include 10 comuni candidati a essere Capitale della cultura 2025. Il titolo del dossier Agrigento è "Il sé, l'altro e la natura, relazioni e trasformazioni culturali" ed "esprime la nostra visione - afferma il sindaco - per la costruzione di futuro per la nostra città".



