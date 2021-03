Attualita 389

Caos vaccini a Gela e Caltanissetta, Pd: "La storia di un disastro annunciato. Siamo all'anno zero"

Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina, chiede all'Asp e ai Comuni di mettere a disposizione spazi più ampi

Redazione

21 Marzo 2021 11:29

"Sull organizzazione vaccinale in Sicilia e in particolare in provincia di Caltanissetta stiamo vivendo la storia di un disastro annunciato". E' quanto afferma in una nota il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina.

"Le immaggini negli ultimi due giorni di Gela e Caltanissetta - prosegue Di Cristina - dimostrano che siamo all anno zero e tutte le nostre preoccupazioni piu volte evidenziate erano corrette.

Sono scene intollerabili, che dimostrano disorganizzazione. C è tutta l’inadeguatezza del Governo regionale ma anche delle organizzazioni territoriali sanitarie, un plauso va fatto al solo personale sanitario che lavora in situazioni a limite. Ribadiamo la richiesta fatta come Partito qualche settimana fa che esiste un problema di spazi. L'’Asp metta immediatamente a disposizione le sue strutture chiuse, o si utilizzino le strutture pubbliche dei comuni che sono sufficientemente ampie per garantire una comoda e sicura attesa da parte di tutte e tutti.Non si perda un solo minuto, ne va della credibilità delle nostre istituzioni ma soprattutto della sicurezza di tutti, visto che a vaccinarsi (con ritardi) sono i nostri concittadini più fragili"



