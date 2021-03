Caos sulla sanità in Sicilia, oggi niente bollettino: la Regione non comunica i dati al ministero

Caos sulla sanità in Sicilia, oggi niente bollettino: la Regione non comunica i dati al ministero

Oggi i dati non verranno resi noti a causa della bufera giudiziaria che ha investito l'assessorato regionale alla Sanità

Redazione

30 Marzo 2021 18:13

Niente bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Sicilia: dopo la bufera che ha coinvolto l'assessorato alla Salute sui dati Covid falsificati, la Regione oggi non ha comunicato l'aggiornamento sulla situazione epidemica dell'Isola. "La Regione Sicilia - si legge in una nota della Protezione civile nazionale - integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi".

L'inchiesta della procura di Trapani, condotta dai carabinieri del Nas, che ha portato a tre arresti di funzionari dell’Assessorato regionale e all’iscrizione nel registro degli indagati dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, dimessosi nel corso della mattinata, ha ripercussioni anche sugli aggiornamenti giornalieri che ci accompagnano ormai da oltre un anno. (Piero Vassallo, Gds.it)



