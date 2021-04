170

Caos a Gela per sottoporsi al vaccino, Di Cristina (Pd): "E' una vergogna. Anziani rimandati a casa"

Per il segretario del Pd, Peppe Di Cristina la questione diventa regionale perchè i cittadini non meritano tutto questo

Redazione

23 Aprile 2021 14:26

"Con tristezza ancora una volta assistiamo a scene vergognosamente inaccettabili. Di fronte il nostro presidio ospedaliero decine di utenti in attesa di vaccino sono costretti a file interminabili e in taluni casi rimandati a casa. E' una vergogna. Ancora una volta Gela trattata come Città di serie B o peggio Z. Il caos vaccinale di stamane è un'ulteriore dimostrazione, se mai ce ne era bisogno, della imbarazzante approssimazione organizzativa in cui versa l'Asp della nostra Provincia.

La questione diventa, a questo punto, regionale poiché Gela e, soprattutto, gli uomini e le donne dell'intero territorio non meritano questa inadeguata gestione della Salute Pubblica. È tempo di assunzione di responsabilità da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza e chi ce l'ha deve assumersela senza sconti e soprattutto senza confusione "ad ognuno il suo". La denuncia è del segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina



