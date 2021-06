Attualita 239

Cantieri Tekra a Gela e Butera, Ugl: "Troppo caldo, cambiare orari raccolta e più assunzioni"

Il segretario provinciale dell'Ugl Igiene Ambientale Caltanissetta, Orazio Caiola evidenzia come il caldo possa provocare disagi al servizio

Redazione

29 Giugno 2021 21:32

Il segretario provinciale dell'Ugl Igiene Ambientale Caltanissetta, Orazio Caiola, evidenzia alcune problematiche che riguardano i cantieri della Tekra di Gela e Butera. "Premesso che da alcuni giorni - scrive Caiola - ho visto entrare nel cantiere di Gela svariati lavoratori e di questo ne sono felice., mi preme sottolineare alcune perplessità". L'Ugl si chiede se " queste assunzioni sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dei cantieri nel breve periodo, sia per ricoprire il lavoro aggiuntivo della pulizia delle spiagge (unità lavorative: Gela 7 full time luglio e agosto, 3 Butera) e sia per sostituire eventuali lavoratori in ferie?". Il sindacato evidenzia inoltre che "le temperature di stagione stanno arrivando al limite della sopportazione ed il testo unico sulla salute e sicurezza, dlgs 81/08, per prevenire i rischi derivanti dal caldo, prevede, tra le altre cose, la possibilità del lavoratore di astenersi dal lavoro in caso di temperature superiori ai 34 gradi". Ciò premesso, Vi esorto - afferma Caiola- a verificare se sia il caso di effettuare ulteriori assunzioni, per far sì che gli operai abbiano il giusto riposo, mentre l'Ente municipale potrebbe cambiare gli orari della raccolta (periodo luglio, agosto e settembre), fin quando le temperature non rientreranno nella norma".



Il segretario provinciale dell'Ugl Igiene Ambientale Caltanissetta, Orazio Caiola, evidenzia alcune problematiche che riguardano i cantieri della Tekra di Gela e Butera. "Premesso che da alcuni giorni - scrive Caiola - ho visto entrare nel cantiere di Gela svariati lavoratori e di questo ne sono felice., mi preme sottolineare alcune perplessità". L'Ugl si chiede se " queste assunzioni sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dei cantieri nel breve periodo, sia per ricoprire il lavoro aggiuntivo della pulizia delle spiagge (unità lavorative: Gela 7 full time luglio e agosto, 3 Butera) e sia per sostituire eventuali lavoratori in ferie?". Il sindacato evidenzia inoltre che "le temperature di stagione stanno arrivando al limite della sopportazione ed il testo unico sulla salute e sicurezza, dlgs 81/08, per prevenire i rischi derivanti dal caldo, prevede, tra le altre cose, la possibilità del lavoratore di astenersi dal lavoro in caso di temperature superiori ai 34 gradi". Ciò premesso, Vi esorto - afferma Caiola- a verificare se sia il caso di effettuare ulteriori assunzioni, per far sì che gli operai abbiano il giusto riposo, mentre l'Ente municipale potrebbe cambiare gli orari della raccolta (periodo luglio, agosto e settembre), fin quando le temperature non rientreranno nella norma".

Ti potrebbero interessare