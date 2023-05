Cronaca 324

Canile e oasi felina allagati, evacuati cani e gatti

In campo gli "Angeli del fango" degli animali. Oipa e piccole associazioni chiedono aiuto e rinforzi

Redazione

Tornano il maltempo e gli allagamenti a Senigallia ma anche i disagi nei rifugi per gli animali: acqua e fango sono entrati nuovamente nel canile cittadino e nell'oasi felina che sorgono in via Arceviese, di fronte al distaccamento dei vigili del fuoco. Le guardie zoofile e i volontari dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) sono di nuovo in azione per salvare i quattro zampe dagli allagamenti diffusi che hanno coinvolto anche l'area rifugio per cani e gatti.

"Gli animali del canile sono stati spostati e stallati provvisoriamente in parte in un ambulatorio e in parte presso un'altra struttura", racconta la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Ancona, Luana Bedetti: "I gatti sono stati spostati in una struttura temporanea fornita dal Comune". Qualche gatta risulta dispersa e i volontari e le guardie zoofile si sono presi cura dei gattini neonati perché possano essere allattati regolarmente ma c'è "bisogno di aiuto e rinforzi". L'Oipa, assieme alle associazioni animaliste del territorio, torna a chiedere una nuova sede per il canile e l'oasi felina, strutture più volte allagate. Anche stavolta ha subito danni e sarà da ripristinare. "Non aver trovato una soluzione in quasi dieci anni per potere mettere in sicurezza gli animali ed evitarne così la morte, come già successo nel 2014 e nello scorso settembre, è inaccettabile", osserva Luana Bedetti che lancia anche un appello ai proprietari di animali perché vengano spostati dalle zone di pericolo e messi al sicuro. (ANSA).



