Cronaca 285

Canicattì, dimessa dall’ospedale muore il giorno dopo: aperta un'inchiesta

Si era presentata al pronto soccorso lamentando forti dolori alla schiena

Redazione

17 Novembre 2023 12:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/canicatti-dimessa-dallospedale-muore-il-giorno-dopo-aperta-uninchiesta Copia Link Condividi Notizia

Una donna viene dimessa dall’ospedale e muore il giorno dopo. È accaduto a Canicattì e i familiari hanno presentato un esposto. La 60enne, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe presentata al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo lamentando forti dolori alla schiena. I medici l'avrebbero visitata e non riscontrando gravi problemi, le hanno somministrato un antidolorifico. La donna è stata poi dimessa ed è tornata nella propria abitazione, ma è morta il giorno dopo.

I familiari vogliono vederci chiaro e capire se ci sia una correlazione tra i due fatti. Per far luce sul caso la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, ha sequestrato la salma e ha disposto l’esame autoptico. Inoltre, i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno sequestrato la cartella clinica della sessantenne.



Una donna viene dimessa dall'ospedale e muore il giorno dopo. È accaduto a Canicattì e i familiari hanno presentato un esposto. La 60enne, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe presentata al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo lamentando forti dolori alla schiena. I medici l'avrebbero visitata e non riscontrando gravi problemi, le hanno somministrato un antidolorifico. La donna è stata poi dimessa ed è tornata nella propria abitazione, ma è morta il giorno dopo. I familiari vogliono vederci chiaro e capire se ci sia una correlazione tra i due fatti. Per far luce sul caso la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta, ha sequestrato la salma e ha disposto l'esame autoptico. Inoltre, i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno sequestrato la cartella clinica della sessantenne.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare