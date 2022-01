Cronaca 1093

Canicattì, da domenica si sono perse le tracce di Eleonora. Appello della mamma: "Aiutateci a ritrovarla"

Secondo quanto riferito dalla madre, la ragazza ha lasciato a casa il telefonino prima di uscire dall'abitazione.

Redazione

Da domenica sera (30 gennaio) non si non si hanno più notizie di Eleonora Falcone, 22 anni, di Canicattì. Oggi la mamma ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri facendo partire le ricerche. Sui social sono stati diffusi la foto di Eleonora e un appello della madre che chiede "aiuto per ritrovarla". Secondo quanto riferito dalla madre, la ragazza ha lasciato a casa il telefonino prima di uscire dall'abitazione. Eleonora, secondo il racconto della madre, indossa un pigiama con una vestaglia rosa. Nelle prossime ore la prefettura di Agrigento potrebbe attivare il protocollo per la ricerca delle persone scomparse da parte.(Gds.it)



