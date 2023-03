Canicattì: acquista un'auto on line per 12mila euro, ma era una truffa

Canicattì: acquista un'auto on line per 12mila euro, ma era una truffa

Una Audi A4 che, a Canicattì, non è però mai arrivata perché ad un certo punto il venditore ha cambiato atteggiamento

Vede, su un sito internet, una Audi A4 TDI Sport Avant e se ne innamora. Quella macchina, al prezzo di 18.900 euro, doveva essere sua. Contatta il venditore ed effettua quasi subito un bonifico di 2.500 euro, quale acconto. Pochi giorni dopo sborsa, sempre con bonifico bancario, altri 10 mila euro per fare in modo che si procedesse al passaggio di proprietà e all’invio della macchina. La somma residua di 5 mila euro, come da accordi, sarebbe stata versata all’arrivo dell’autovettura.

Una Audi A4 che, a Canicattì, non è però mai arrivata perché ad un certo punto il venditore, cambiando atteggiamento, avrebbe iniziato a sostenere che la bisacca gli sarebbe costata euro 500 ed erano troppi e che, piuttosto, l’avrebbe portata lui fino a destinazione. Infine, il venditore – o presunto tale – ha accampato problemi di salute della figlia che era stata ricoverata in ospedale. Da quel momento in poi, il procacciatore d’affari cinquantunenne di Canicattì ha iniziato a subodorare che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Ne ha avuto, poi, la conferma quando il venditore è praticamente sparito nel nulla. Il servizio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola



