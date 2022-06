Attualita 134

Cani randagi a San Caltaldo, i volontari al sindaco: "Vaccini gratuiti per gli animali ritrovati"

I volontari chiedono anche al al sindaco Comparato, sterilizzazioni gratuite

Redazione

"Da quando si è insediata la nuova amministrazione a San Cataldo non si è ancora vista neanche l'ombra di iniziative volte a combattere il randagismo, contrariamente a quanto si sta cercando di fare a Caltanissetta. I volontari di San Cataldo sono stanchi di aspettare". E' quanto scrive Armando Turturici. "Questi svolgono un servizio utilissimo alla collettività, togliendo centinaia di cani dalle strade di San Cataldo. I volontari di San Cataldo si stanno stancando, hanno bisogno di essere ascoltati e aiutati. Mi appello al sindaco Comparato nella speranza che possa replicare quanto avviene a Caltanissetta per San Cataldo e cioè: Vaccini gratuiti per i cani randagi ritrovati dai volontari accreditati dal comune; sterilizzazioni gratuite e re-immissioni di cani del territorio.

Il tutto passando dall'ASP di Caltanissetta, come avviene nel capoluogo e in tutti i capoluoghi di provincia della Sicilia. Caro sindaco Comparato, chiami l'assessore al randagismo di Caltanissetta e trovate un accordo. Solo così possiamo combattere questo terribile fenomeno che incide sul turismo, sull'economia, sulla sanità, sulla sicurezza. Noi volontari di Caltanissetta ci mettiamo a disposizione per offrire suggerimenti e collaborazioni, ma la lotta al randagismo non può attendere!



