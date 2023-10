Cronaca 422

Cane rimane incastrato nella fessura di un muro, salvato dai pompieri

A collaborare anche una ditta privata che con un escavatore ha spostato i massi

I Vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti stamattina per recuperare un cane incastrato in una delle fessure presenti in un muro di contenimento a secco del letto del fiume Mazzarrà, in contrada Salica'. Grazie anche alla collaborazione di una ditta privata, che ha contribuito con un escavatore allo spostamento dei massi, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il cane, illeso, e a consegnarlo al legittimo proprietario. (ANSA)



