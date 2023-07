Cronaca 724

Cane randagio salva neonata abbandonata in un sacco della spazzatura, la piccola ora è in condizioni stabili

Dalle prime informazione risulta che fosse nata poche ore prima di essere abbandonata

Redazione

Un cane randagio è stato trovato mentre trasportava una neonatache era stata abbandonata all'interno di un sacco della spazzatura lasciato fuori da un edificio municipale nella città settentrionale di Tripoli, in Libano. Un passante ha sentito i lamenti della piccola provenire dall'interno del sacco, che era tenuto nella bocca del cane, ed ha fatto l'incredibile scoperta. A riferirlo è stato il National. La bimba è stata portata trasferita d'urgenza all'ospedale governativo di Tripoli. Le immagini che circolano online mostrano la neonata con abrasioni e lividi rossi su tutto il viso e il corpo. Non si hanno notizie sull'età esatta della bimba. Dalle prime informazione risulta che fosse nata poche ore prima di essere abbandonata.

Quando si è sparsa la voce della notizia, molti utenti sui social si sono offerti di adottarla. E in tantissimo hanno sottolineato lo straordinario gesto dell'animale. «Alcuni dicono che il cane sia un animale poco affidabile. E, come dimostra quanto accaduto, non è affatto così», ha twittato qualcuno. «Il cane ha molta più umanità, gentilezza e intelligenza di alcune persone», ha detto un altro utente. «Gli animali hanno più compassione degli umani», si legge in un altro commento. Le condizioni della piccola sono state descritte dai media locali come gravi ma stabili. L'ospedale non ha fornito ulteriori informazioni poiché mercoledì è stato l'inizio del capodanno islamico, il che significa che le istituzioni pubbliche sono chiuse. La polizia stava indagando sull'incidente.





