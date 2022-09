Attualita 259

"Candle Night" a Caltanissetta: sul palco il maestro Sillitti. Il ricavato devoluto a famiglie bisognose

L'iniziativa è stata organozzata dal Rotaract Club Caltanissetta

Redazione

Strepitoso successo di pubblico per la “Candle Night” organizzata dal Rotaract Club Caltanissetta, dove ad esibirsi è stato il maestro Corrado Sillitti. La serata, svoltasi lo scorso sabato 25 settembre presso il Consorzio Universitario, ha rappresentato un momento di alta cultura per la cittadinanza. Il maestro Sillitti, eccellenza nissena riconosciuta a livello nazione ed internazionale, ha infatti eseguito una scaletta poliedrica, spaziando da Beethoven ai Metallica, esibendosi nelle acrobazie musicali che lo hanno reso famoso. Il ricavato dell’evento è stato devoluto al progetto distrettuale Rotaract “Scrigno dei sogni”, volto all’acquisto di materiale scolastico per i bambini di famiglie indigenti, e al progetto di club “Save the heart of the city”, che punta ad acquistare due defibrillatori di pubblico utilizzo.

“Per noi del Rotaract, questa serata significa proseguire lungo il percorso che abbiamo tracciato all’insegna del nostro fil rouge, quello della reciprocità, che ci accompagna come tema dell’anno. Come una candela accende l’altra, infatti, speriamo che il nostro operato possa trasmettersi e diventare contagioso ed espandersi oltre i confini del club; senza alcuna pretesa di grandiosità, ma, appunto, come piccole fiammelle in grado di generare un incendio.” Questa la dichiarazione della presidente Rotaract Caltanissetta Deborah Gervasi.



