Candidato declina invito del vescovo di Piazza Armerina: "Ho denunciato prete per violenza sessuale"

E' questa la decisione assunta da Antonio Messina, candidato alle regionali

Redazione

"Dopo il comunicato stampa divulgato dalla diocesi di Piazza Armerina, con il quale il Vescovo Mons. Rosario Gisana annuncia un incontro, il prossimo 17 settembre presso il salone della chiesa San Pietro, a Piazza Armerina, con i candidati della Diocesi, sento la necessità di comunicare che, quale candidato alle prossime elezioni regionali, non parteciperò all’iniziativa organizzata dalla Diocesi." . Lo scrive in un comunicato Antonio Messina, candidato alle regionali con la lista Orgoglio Siculo. Messina , che ha denunciato Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata, chiarisce che "gravi ragioni di opportunità mi impongono un contegno silenzioso. E questo anche in considerazione della mia profonda convinzione di essere cittadino di uno Stato laico che adotta normative a tutela delle vittime di abuso e di violenza, che la Chiesa non osserva" . Mentre in tutta la Sicilia i vescovi si sono rivolti genericamente ai candidati, Gisana ha convocato di persona i candidati." Questa mia decisione, e anche la volontà di rendere pubblica questa mia presa di posizione, mi appare necessaria, data la ribalta a cui sembra ambire la Diocesi” conclude il candidato.



