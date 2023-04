Politica 748

Cancelleri aderisce a Forza Italia: "E' una grande famiglia e io non ho tradito nessuno"

Schifani: "Accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. E' stato un avversario di Musumeci ma l'ha fatto con stile"

Redazione

Sorrisi, pacche sulle spalle, strette di mano e abbracci per Giancarlo CANCELLERI alla fine della kermesse di Forza Italia, a Palermo, dove il presidente della Regione Renato Schifani stamani ha ufficializzato l'adesione dell'ex leader siciliano del M5s al partito di Berlusconi. Molti dirigenti azzurri si sono avvicinati a CANCELLERI per salutarlo. Il coordinatore regionale Marcello Caruso lo ha abbracciato. A fianco di CANCELLERI il deputato regionale Nicola D'Agostino artefice dell'ingresso tra gli azzurri del fondatore dei 5stelle nell'isola.

"Traditore? Non ho tradito nessuno, perché non ho elettori in questo momento perché non ho incarichi. Non mi porto dietro alcun voto perché non ho debiti elettorali con nessuno, il voto ha un debito che dura cinque anni e io li ho espletati entrambi. Oggi sono libero di fare le mie scelte. Non sono candidato e non ho alcun ruolo istituzionale. In Forza Italia non porto nulla e il partito non mi sta dando nulla". Così l'ex M5s e da oggi Forza Italia, Giancarlo CANCELLERI, rispondendo ai cronisti alla fine della kermesse di Fi a Palermo con l'ufficializzazione del suo ingresso nel partito di Berlusconi.

"Da oggi comincia un lavoro duro e complicato per dare il mio apporto a una famiglia che è già grande e che ha una sua struttura - ha aggiunto - Mi metto a disposizione del presidente Schifani e di chi ne avrà bisogno con carattere di attivismo". CANCELLERI ha proseguito: "Per me sarà estremamente complicato e difficile. Forza Italia non è un partito al quale ho contribuito ma le parole del presidente Schifani in interlocuzioni private sono pesate per l'80% nella decisione che ho preso. Mi sono sentito apprezzato per il lavoro che ho fatto pur non essendo esponente del suo partito Schifani ha riconosciuto i sacrifici e gli sforzi che ho fatto".

"Forza Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. E' stato un avversario di Musumeci, ma l'ha fatto con stile. Nel suo ruolo di vice ministro e sottosegretario ha dimostrato di fare gli interessi della Sicilia". Così il presidente della Regione siciliana, Renato SCHIFANI, ha annunciato in modo ufficiale l'ingresso nel partito dell'ex leader siciliano del M5s. Alle parole di SCHIFANI, pronunciate nel corso del suo intervento alla kermesse di Forza Italia, è scattato un applauso: Cancelleri si è alzato, salutando e ringraziando. (ANSA)



