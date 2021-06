Politica 79

Cancelleri a Gela e ad Agrigento: domani visita istituzionale del sottosegretario alle Infrastrutture

In particolare, il Sottosegretario domani si recherà al Comune di Gela alle 17.30 ed incontrerà il sindaco

Redazione

27 Giugno 2021 16:34

si comunica che il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri, lunedì 28 giugno, si recherà in Sicilia, ad Agrigento e Gela.

La giornata di lunedì seguirà il seguente programma:

- Ore 11.30 presso la Prefettura di Agrigento incontro con i sindaci del territorio per un punto della situazione sulle infrastrutture della provincia di Agrigento.

-Ore 15:00 sopralluogo su viadotto Akagras I (Morandi).

- Ore 17:30 incontro per un saluto istituzionale con il sindaco di Gela, presso il Comune di Gela.

Nel corso della giornata sono previsti due punti stampa:

- Ore 11:00 presso la Prefettura di Agrigento.

- Ore 18:30 presso il Comune di Gela.



