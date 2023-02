Attualita 347

Canada: ragazza di 18 anni gioca alla lotteria per la prima volta nella sua vita e vince 48 milioni di dollari

È diventata la persona più giovane in Canada a vincere una somma così grande

Redazione

05 Febbraio 2023 09:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/canada-ragazza-di-18-anni-gioca-alla-lotteria-per-la-prima-volta-nella-sua-vita-e-vince-48-milioni-di-dollari Copia Link Condividi Notizia

Una studentessa di 18 anni, che ha giocato alla lotteria per la prima volta nella sua vita, ha vinto 48 milioni di dollari ed è diventata la persona più giovane in Canada a vincere una somma così grande. Juliet Lamoureux, una studentessa di Chautauqua-Sainte-Marie, Ontario, ha spiegato, ritirando l'assegno, di aver acquistato il biglietto della lotteria su sollecitazione di suo nonno. "Mi ha detto: appena hai compiuto 18 anni, vai a comprare un biglietto della lotteria, tenta la fortuna". E la fortuna le ha sorriso.

Juliette ha detto che doveva chiamare suo padre per spiegare come si giocava. OLG, l'Ontario Lottery and Gaming Authority, ha rivelato alla fine di questa settimana l'identità dell'unico vincitore dell'estrazione tenutasi all'inizio di gennaio. Fino ad allora, Juliette Lamour non aveva verificato se avesse vinto qualcosa, finché non ha sentito i suoi compagni di corso dire che il portafortuna era stato acquistato a Chaut-Sainte-Marie. Quindi ha scaricato l'app OLG sul suo cellulare e... ha avuto le vertigini per gli zeri che seguivano i primi due numeri della sua vincita.

Juliette, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, studia biologia e prevede di continuare i suoi studi quest'anno. In estate ha in programma un viaggio con la sua famiglia mentre investirà i suoi soldi con l'aiuto di suo padre, che è un consulente finanziario.



Una studentessa di 18 anni, che ha giocato alla lotteria per la prima volta nella sua vita, ha vinto 48 milioni di dollari ed è diventata la persona più giovane in Canada a vincere una somma così grande. Juliet Lamoureux, una studentessa di Chautauqua-Sainte-Marie, Ontario, ha spiegato, ritirando l'assegno, di aver acquistato il biglietto della lotteria su sollecitazione di suo nonno. "Mi ha detto: appena hai compiuto 18 anni, vai a comprare un biglietto della lotteria, tenta la fortuna". E la fortuna le ha sorriso. Juliette ha detto che doveva chiamare suo padre per spiegare come si giocava. OLG, l'Ontario Lottery and Gaming Authority, ha rivelato alla fine di questa settimana l'identità dell'unico vincitore dell'estrazione tenutasi all'inizio di gennaio. Fino ad allora, Juliette Lamour non aveva verificato se avesse vinto qualcosa, finché non ha sentito i suoi compagni di corso dire che il portafortuna era stato acquistato a Chaut-Sainte-Marie. Quindi ha scaricato l'app OLG sul suo cellulare e... ha avuto le vertigini per gli zeri che seguivano i primi due numeri della sua vincita. Juliette, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", studia biologia e prevede di continuare i suoi studi quest'anno. In estate ha in programma un viaggio con la sua famiglia mentre investirà i suoi soldi con l'aiuto di suo padre, che è un consulente finanziario.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare