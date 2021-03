Politica 111

Campofranco, Vaccaro nuova coordinatrice di Azzurro donna. Mancuso (FI): "Il partito sul territorio continua a crescere"

È stata ufficializzata la nomina di Annalisa Vaccaro come nuova coordinatrice di Azzurro donna a Campofranco.

Redazione

30 Marzo 2021 09:42

"Ieri ho incontrato Annalisa insieme al coordinatore cittadino di Forza Italia, Rocco Corsaro. Si tratta di due giovani in gamba, che insieme a tanti altri rappresentano solide basi per mantenere alta la bandiera del partito sul territorio. Nelle prossime settimane organizzeremo un incontro con i vertici provinciali e regionali di Azzurro donna. Ogni città avrà una squadra rosa invidiabile, a testimonianza di una certezza: Forza Italia non guarda al genere, bensì alla qualità delle persone". Così afferma il deputato regionale Michele Mancuso, nonché coordinatore provinciale di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta.

"Sul territorio si avverte la voglia di mettersi in gioco e lavorare per la propria gente. È con tali motivazioni che abbiamo deciso di puntare su Annalisa Vaccaro. Una risorsa, grazie alla quale anche a Campofranco si potrà progettare con rinnovato entusiasmo. A lei gli auguri di buon lavoro". Lo afferma a margine della nomina la coordinatrice provinciale di Azzurro donna, Nadia Gnoffo.



