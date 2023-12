Cronaca 129

Campobasso, incendio in casa: morto bimbo di 9 anni, feriti mamma e fratellini

È accaduto in contrada Colle Calcare. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, il 118 e la polizia

Redazione

Tragedia nella notte a Campobasso. Nell'incendio di una abitazione è morto un bambino di 9 anni. Feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma, tutti ricoverati in ospedale al Cardarelli. È accaduto in contrada Colle Calcare. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, il 118, che ha trasportato i feriti in ospedale, e la Polizia, che indaga per chiarire le cause della tragedia. Il rogo potrebbe essere stato causato da un cortocircuito elettrico nelle luci di Natale: sarebbe una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Un bambino di nove anni è morto, mentre la mamma 35enne sarebbe ricoverata con ustioni di secondo grado. Gli altri figli, di 12 e 4 anni, sono feriti. La piccola si trova all'ospedale Santobono di Napoli con sintomi da intossicazione. Disperato il nonno che vive al piano di sotto. «È successo intorno a mezzanotte – racconta a Fanpage -, io me ne sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano. C'era tanto fumo in casa, proveniente soprattutto da un divano, e i bambini, che in quel momento stavano dormendo, lo hanno respirato. Uno dei miei nipoti non ce l'ha fatta, gli altri due, ringraziando il Signore, si. La madre ha fatto in tempo a portare fuori la più piccola». La famiglia stava dormendo quando sono divampate le fiamme: i genitori non sono riusciti a portare in salvo tutti e tre i loro figli.



