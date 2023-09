Cronaca 2909

Campione di body building si accascia sul lungo mare di Cefalù e muore

E' successo ieri mentre il body builder stava facendo una passeggiata

Redazione

18 Settembre 2023 17:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/campione-di-body-building-si-accascia-sul-lungo-mare-di-cefalu-e-muore Copia Link Condividi Notizia

Andrea Tedeschi, 56 anni, triestino di nascita e siciliano di adozione, ieri (17 settembre) si è accasciato per un malore improvviso mentre passeggiava sul lungomare di Cefalù ed è morto. Detto «Bulldozer», per anni ha praticato il body building a livello internazionale. Si era stabilito a Cefalù, dove lavorava come personal trainer. Tanti i messaggi di cordoglio su facebook. "Tante volte mi hai lasciato senza fiato - scrive un amico - ma oggi mi lasci senza parole e con un nodo alla gola. Non sei stato un semplice coach..e non sapevi essere un semplice amico, eri super in tutto. Continua a spianarci la strada anche da li. E grazie per tutto quello che sei stato".



Andrea Tedeschi, 56 anni, triestino di nascita e siciliano di adozione, ieri (17 settembre) si è accasciato per un malore improvviso mentre passeggiava sul lungomare di Cefalù ed è morto. Detto «Bulldozer», per anni ha praticato il body building a livello internazionale. Si era stabilito a Cefalù, dove lavorava come personal trainer. Tanti i messaggi di cordoglio su facebook. "Tante volte mi hai lasciato senza fiato - scrive un amico - ma oggi mi lasci senza parole e con un nodo alla gola. Non sei stato un semplice coach..e non sapevi essere un semplice amico, eri super in tutto. Continua a spianarci la strada anche da li. E grazie per tutto quello che sei stato".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare