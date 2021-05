Sport 137

Campionato regionale di skeet, ancora un trionfo per gli atleti del Tav Trinacria di Gela

Da qualche anno a questa parte lo skeet siciliano è dominato dagli atleti gelesi che si impongono sempre più

31 Maggio 2021 11:32

Seconda prova di campionato regionale di skeet. Da qualche anno a questa parte lo skeet siciliano è dominato dagli atleti gelesi e sembra non fermarsi l'egemonia del Tav Trinacria, che anche ieri ha conquistato il podio alla seconda prova regionale di skeet. Ieri al campo di tiro a volo Tav Eni Group Club di Gela si è disputata la seconda prova del campionato regionale di tiro a volo nella disciplina dello skeet. La squadra del Club Tav Trinacria di Priolo Soprano si aggiudica il podio con il primo e secondo. L'ex medaglia d'oro nazionale in terza categoria Giuseppe Fruscione rialza la testa dopo un periodo di calo fisiologico avvenuto quest'anno e vince la gara con 46 piattelli su 50, riuscendo a fare 25 su 25 nella seconda serie e rimettendo in riga chi lo dava per spacciato.

Secondo il licatese Francesco Cantavenera con 45 piattelli su 50 (TAV TRINACRIA) e il piazzese Silvio Piazza con 44 piattelli su 50 (TAV RAMACCA). Ora si aspetta la terza e ultima prova che si disputerà a GANCI (PA) giorno 27 Giugno e che incoronerà il campione assoluto regionale 2021, ricevendo il testimone dal camione in carica per l'anno 2020 Giuseppe Fruscione.



