Campionato Nazionale a squadre di Risiko: il club "Eclettica" di Caltanissetta ottiene il secondo posto

Un risultato storico per il RCU nisseno che, giunto alla sua seconda partecipazione ad un campionato nazionale a squadre, riesce a piazzarsi secondo in assoluto

Redazione

Sabato e domenica si è svolto a Roma il 16° Campionato Nazionale a Squadre. Il Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta era presente con la sua squadra formata da: Manuel Carapezza (capitano), Alessio Sansoni, Manlio Pasqualino, Giorgia Moscarelli, Michele Pecoraro, Andrea Kiswarday e Marco Ammendola. Obiettivo del club nisseno era quello di mantenere o migliorare la posizione dell’anno scorso, quando arrivarono a classificarsi 10° su 25 club presenti. In questa edizione hanno partecipato 24 club provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Alla fine della prima giornata, sabato, il club nisseno si trovava in sesta posizione grazie ai primi due turni giocati, uno di mattina ed uno di pomeriggio, con: 3 vittorie, 2 secondi posti, 1 terzo posto e 2 quarti posti. La seconda giornata, domenica, vede il RCU “Eclettica” dominare le plance con 2 vittorie, 1 terzo posto ed 1 quarto posto. La classifica generale alla fine del campionato vede: 1° il RCU di Capalbio con 87,93 punti, 2° il RCU “Eclettica” di Caltanissetta con 87,62 punti e terzo il RCU di Cesenatico con 83,72. Quindi un risultato storico per il RCU nisseno che, giunto alla sua seconda partecipazione ad un campionato nazionale a squadre, riesce a piazzarsi secondo in assoluto a soli 0,31 punti dal primo.

“Siamo felicissimi di questo strepitoso ed inaspettato risultato che premia tutti noi del lavoro fatto in questi ultimi cinque anni. - dichiara il presidente del Club Alessio Sansoni – Guardando la classifica resta il rammarico di non essere primi per 0,32 centesimi di punto, - continua Alessio Sansoni- bastava un terzo posto al posto di un quarto posto e oggi saremo stati campioni nazionali. Ma va bene così, anzi va benissimo e adesso continueremo la nostra attività tutti i giovedì presso la Street Factory Eclettica”.



