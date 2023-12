Sport 233

Campionato di calcio Terza Categoria: l'Atletico Nissa piazza il poker contro la Juve Terranova

I ragazzi di mister Branca hanno espugnato l'Enrico Mattei, è di Gomez il gol della vittoria

Redazione

Poker vincente per l’Atletico Nissa che espugna il “Mattei” di Gela. I ragazzi di mister Vittorio Branca si sono imposti per 4 a 3 sulla Juve Terranova al termine di un match combattuto, ricco di azioni da gol e che ha divertito gli spettatori presenti. Nisseni, molto propositivi in termini offensivi, che rompono il ghiaccio e si portano in vantaggio con Princiotta. Però non mancano le consuete amnesie difensive che consentono ai padroni di casa di ribaltare il match con un annichilente doppio colpo.

L’Atletico Nissa non perde la bussola e riprende a tessere convincenti manovre d’attacco, peccando però di precisione sotto porta. Poi Gomez e Balaitou, capovolgono lo score, riportando avanti l’undici di Caltanissetta. La contesa è vibrante. Le due compagini non si risparmiano.

La Juve Terranova riesce a confezionare la rete del pareggio: il 3 a 3 sembrerebbe fare scorrere i titoli di coda sulla partita. Invece ancora Gomez firma un gol “pesantissimo” che vale un successo importante che consente di mantenere il quarto posto in graduatoria.

Il finale è ancora di carico di emozioni ed agonismo con tre cartellini rossi: due per i padroni di casa ed uno per Gomez. La pausa di campionato consentirà all’Atletico Nissa di lavorare su alcuni dettagli tattici per affinare la coesione della squadra. Il panettone ha così un sapore più dolce per società, staff tecnico ed atleti.



