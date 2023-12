Attualita 394

Campionato di biliardo, la Asd Le Biglie di Caltanissetta si piazza quarta nella classifica a squadre

Sono dieci le squadre siciliane che stanno partecipando al torneo

Redazione

Si è conclusa la quinta prova istituzionale (andata), sezione stecca, del campionato Provinciale a squadre. La formazione Nissena, facente parte dell’Asd Le tre biglie, con i giocatori (da sinistra a destra): Giosuè Vendra, Giovanni Salvaggio, Leonardo Cirasa, Vincenzo Mangione, Francesco Bisesi, Alfredo Zoda, Massimo Siciliano e Davide Recupido, sta disputando un eccellente prova, classificandosi, allo stato attuale al IV posto della classifica.

Le 10 squadre partecipanti al torneo, provengono da Cerda, Palermo, San Giovanni Gemini, Bagheria, Roccella e Caltanissetta. Gli atleti stanno disputando una prova all’altezza della situazione, scontrandosi con squadre, sicuramente più quotate ma, l’impegno, la tenacia ed il gioco espresso dai componenti della Asd Le tre biglie, stanno facendo la differenza.

Il Biliardo, una disciplina d’elite che, negli ultimi anni sta trovando, sempre più attenzione da parte, non soltanto degli appassionati, ma anche dei giovani che si avvicinano a questo sport. I vertici dell'associazione sportiva dilettantistica si augurano che anche l’amministrazione locale possa trovare la possibilità di incentivare, non soltanto i ragazzi impegnati nella competizione ma anche sostenere le iniziative che vengono svolte nella sala sita in Via via gregorio XVI, 15 a Caltanissetta.

L'Asd ringrazia chi sta sostenendo la formazione nissena e nello specifico Centro Analisi Pasteur ed i supermercati Il Centesimo.



