Campionati studenteschi, secondo posto per il "Lombardo Radice" di Caltanissetta alle finali nazionali di badminton

Dopo due anni di assenza tornano le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi .

Redazione

Dal 23 al 26 maggio, tra Folgaria, Lavarone e Rovereto si sono svolte le finali nazionali di badminton organizzate dal Miur, in collaborazione con Sport e Salute SpA e la Fiba. La Sicilia, per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, è stata rappresentata dall’I. C. “Lombardo Radice” di Caltanissetta, dopo avere conquistato la fase regionale a Palermo. La squadra, composta da Ginevra Garofalo, Vittoria Fornarotto , Carlo Cavaleri , Bruno Di Benedetto, è stata guidata dalla prof.ssa Alessia Giamporcaro.

Il quartetto dopo avere incontrato nelle fasi eliminatorie la Toscana, il Molise, il Piemonte, la Lombardia, la Puglia, l’Emilia Romagna , il Veneto è approdata alla fase finale contro l’Alto Adige. La finale, fortemente combattuta, si è conclusa con il risultato di 2 set ad 1 per gli altotesini, proclamando l’Istituto Lombardo Radice vice campione d’Italia. Emozionante la cerimonia di apertura tra Inno nazionale, giuramento, alzabandiera e accensione del tripode tutto seguito dalla sfilata delle delegazioni e dalla premiazione finale. Si ringrazia la Dirigente Scolastica, dott.ssa Bernardina Ginevra , sempre attenta ai bisogni formativi degli alunni, per avere sostenuto la partecipazione ad un evento di rilievo nazionale, all'insegna dello sport, per i tanti ragazzi che tornano attraverso la scuola a vivere questi importanti momenti di aggregazione.



