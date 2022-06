Sport 102

Campionati nazionali Fisdir di Molfetta, il gelese Salvatore Bianca conquista due ori

Il giovane atleta gelese ha conquistato l'oro nel salto in alto e e nel lungo

Redazione

Si conferma nell’Olimpo delle giovani promesse dell’atletica Salvatore Gabriele Bianca, il campione gelese tesserato con Anthropos che ai campionati nazionali Fisdir di Molfetta, in Puglia, ha vinto due ori, uno nel salto in alto (con nuovo record italiano) e uno nel lungo. Un doppio risultato che, unito ai precedenti, ha consentito a Bianca di essere convocato anche per gli Europei e, il 9 giugno, per il Golden Gala di Roma. 144 gli sportivi con disabilità che si sono sfidati nel week end, e Bianca, dopo 9 anni è riuscito ad aggiornare il record italiano del salto in alto con un brillante 1,63 m.

“Complimentarmi con il nostro Salvatore Bianca sta diventando una piacevole e periodica abitudine. Questo ragazzo dal talento innato e dalla preparazione di ferro non smette di stupire e di regalare emozioni, e merita tutto quello che di bello e di buono l’atletica gli sta dando. Non regalando, ma dando, perché chi conosce la famiglia Bianca sa quanto impegno e quanti sacrifici Salvatore e il papà allenatore Massimo stiano facendo da anni. Congratulazioni, dunque, al nostro campione e auguri per i prossimi, ambiziosi traguardi, in primis i campionati europei. Sono sicuro che anche all’interno di quella competizione saprà farsi notare e fare la differenza” ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco.



