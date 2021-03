Sport 73

Campionati nazionali di skeet: il sindaco di Gela incontra gli atleti dell'Asd Trinacria

Il gelese Alberto Maganuco ha appena vinto una medaglia di bronzo ai campionati nazionali di skeet

Redazione

25 Marzo 2021 16:24

Il campione di skeet dell'ASD Trinacria, il gelese Alberto Maganuco, medaglia di bronzo ai recenti campionati nazionali, è stato ricevuto ieri sera al Comune dal Sindaco Lucio Greco, dagli assessori Cristian Malluzzo e Terenziano Di Stefano, e dal Presidente del consiglio comunale Totò Sammito. Oltre a Magauco, che è anche il presidente dell'associazione, in rappresenza della società, che ha vinto anche i campionati regionali, c'erano Cristian Longobardo, Nicola Dominante, Giuseppe Fruscione, Francesco Cantavenera, Luigi e Walter Trainito e Francesco Infurna.

Per gli amministratori, l'incontro è stato l'occasione per garantire il totale appoggio ai tiratori gelesi, che si allenano in una struttura di contrada Priolo e che lì sognano di creare una scuola e un quadricampo. Lo skeet è una delle discipline olimpiche in cui l'Italia è più forte, e l'ASD Trinacria, agli ultimi campionati nazionali, oltre a salire sul podio con Alberto Maganuco, si è pure piazzata al quinto posto come squadra.

“Siete dei bravi ragazzi, lavorate molto, vi impegnate con passione e quando salite sul podio portate con voi anche la nostra città e le date la giusta visibilità. Pertanto, il mio augurio – ha detto il Presidente Sammito - è che questi successi siano solo i primi di una lunga serie. In ogni caso, sappiate che avrete sempre accanto, nel vostro percorso, l'amministrazione e il consiglio comunale”.

Il Sindaco Greco e l'assessore Malluzzo, nel rimarcare come ogni tipo di sport sia sinonimo di salute, relazioni sociali, partecipazione e sana competizione, hanno voluto sottolineare che “questa amministrazione intende incoraggiare e sostenere attivamente le società sportive. Lo skeet, anche in passato, ha richiamato a Gela tanta gente, per competizioni di alto livello. E' bello, quindi, che si stia ripartendo con questo movimento e che ci sia un gruppo di sportivi che sta ridando lustro a questo sport con passione, competenza, professionalità e conseguendo risultati brillanti. E' una cosa che fa onore sia a voi che a tutta la città, e, non appena ci saremo lasciati alle spalle questo difficile momento, saremo pronti a promuovere anche eventi di richiamo, convinti come siamo che pure attraverso lo sport passi il rilancio di una città. Vi auguriamo, quindi, - hanno concluso rivolgendosi ai tiratori - di raggiungere vette sempre più alte, e riteneteci a disposizione per tutto. Noi saremo al vostro fianco, consapevoli di aiutare gente onesta, volitiva ed operosa”.

In chiusura scambio di doni e la promessa di rivedersi presto.



