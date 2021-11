Sport 220

Campionati italiani di pesistica, studente dell'istituto Russo di Caltanissetta vince tre medaglie

Alessio Di Dio Piluso, giovane e promettente atleta, a Verona si è contraddistinto

Redazione

Giorno 6 e 7 novembre scorso si sono svolte le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Esordienti 2021 di Pesistica. Alla competizione sportiva, organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica presso la città di Verona, ha partecipato, nella categoria kg 73, tra gli altri atleti provenienti da varie regioni d’Italia, lo studente Alessio Di Dio Piluso, attualmente frequentante il secondo anno dell'indirizzo biologico-sanitario dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore L. Russo di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta. Il giovane e promettente atleta, molto apprezzato dai docenti della classe per il suo puntuale impegno scolastico, insieme alla sorella maggiore Ilenia, anch’essa alunna dell’IISS “L.Russo”, costituiscono l’asse portante del settore “pesistica” della Polisportiva AUDAX di Caltanissetta.

Nonostante un recente infortunio che gli aveva precluso la partecipazione ai Campionati Europei Under 15 tenutisi in Polonia nello scorso mese di agosto, Alessio ha sbaragliato i diretti avversari, vincendo ben tre medaglie d’oro: una nella specialità dello “strappo”, avendo sollevato un peso di Kg 100, una nello “slancio”, avendo alzato un peso di kg 118 ed infine una nel totale, laureandosi Campione Italiano 2021 della sua categoria. Lo studente, che si allena instancabilmente sei giorni su sette presso il Centro Federale della Fipe di Caltanissetta sotto la direzione tecnica del padre (ex atleta della medesima disciplina sportiva), è dedito anima e corpo allo studio ed alla pesistica che pratica ormai ininterrottamente da circa tre anni.I brillanti risultati conseguiti da Alessio sono stati possibili soprattutto grazie alla collaborazione della scuola frequentata dallo stesso, la quale ha fornito piena disponibilità nel consentirgli di seguire uno specifico programma didattico sperimentale predisposto dal Ministero dell’Istruzione e riservato agli studenti-atleti di alto livello.

Infatti, la finalità del progetto in questione, nel riconoscere il valore dell’attività sportiva nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola ed al fine di promuovere il diritto allo studio, tende a permettere agli studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale di conciliare il percorso didattico con quello agonistico attraverso la formulazione di uno specifico Progetto Formativo Personalizzato. Allo scopo di dare pratica attuazione al progetto, sono state previste due specifiche figure: un referente interno alla scuola (Tutor scolastico) ed un referente di progetto esterno (Tutor sportivo).



