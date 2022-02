Attualita 116

Campagna vaccinale, open day nel fine settimana al Cefpas di Caltanissetta

Sabato 12 e domenica 13 Febbraio, per sottoporsi al vaccino, non sarà necessaria nessuna prenotazione

Redazione

Sabato 12 e domenica 13 febbraio dalla ore 9:00 alle ore 19:00 presso l'Hub vaccinale il "Cefpas" di Caltanissetta, tutti i cittadini over 12 potranno accedere in modalità open day, senza prenotazione, per ricevere la somministrazione del vaccino ANTI-SARS CoV-2. Si precisa che per venire incontro ad eventuali richieste di chiarimenti e rassicurazioni da parte di coloro i quali intendano sottoporsi a vaccinazione ANTI-SARS CoV-2, l'equipe vaccinale sarà composta da medici esperti pronti a rispondere ad ogni interrogativo.

Continua così l'impegno dell'ASP volto ad accelerare la campagna vaccinale e a garantire la massima facilità di accesso al vaccino. Nel ribadire che il vaccino ANTI-SARS CoV-2 è sicuro ed efficace contro forme gravi di infezione, si invita la popolazione in oggetto ad aderire all'iniziativa. Ne dà notizia il coordinatore Ambulatori Vaccinali dell'Asp di Caltanissetta, dottor Benedetto Trobia.



