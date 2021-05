Salute 334

Campagna vaccinale: la Sicilia supera il target settimanale delle 35 mila dosi

La campagna vaccinale nell'Isola prosegue a pieno ritmo in tutti gli hub e i centri in cui vengono somministrati i vaccini

Redazione

21 Maggio 2021 17:26

Procede con successo la campagna vaccinale in Sicilia. Nell’ultima settimana - da venerdì 14 a giovedì 20 maggio - nell’Isola sono state effettuate 297.556 somministrazioni (di cui quasi 200 mila come prima dose). Un risultato che ha consentito di superare, quindi, di ben 35 mila il target assegnato alla Regione Siciliana dalla Struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo. «Il mio ringraziamento - sottolinea il governatore siciliano Nello Musumeci – va a tutti gli operatori sanitari che continuano a lavorare incessantemente, in alcuni casi come a Palermo giorno e notte, affinché sia più vicino il giorno in cui potremo dire di avere finalmente lasciato il Covid alle nostre spalle».

E proprio all’Hub dell’ex Fiera del Mediterraneo del capoluogo siciliano è stata accolta positivamente l’iniziativa di potenziare il Polo vaccinale aprendo un secondo padiglione, funzionante da mezzanotte alle 8 di mattina. Nel primo giorno di operatività oltre seicento gli “immunizzati”, soprattutto lavoratori che non erano riusciti a trovare il tempo di vaccinarsi durante il giorno. È partito stamane – e durerà fino a domenica – inoltre, il progetto “Proteggi te e i nonni”, voluto dal governo regionale per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale. Destinatari gli ultra 80enni e i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela.

Si potranno vaccinare senza prenotazione, con una corsia a loro riservata, riducendo così i tempi di attesa. «Dai vari Centri dell’Isola - aggiunge Musumeci - ci arrivano notizie che anche quest’iniziativa sta riscuotendo un discreto successo. Ai più giovani il compito di aiutare gli anziani. Un messaggio di rinascita».



