Campagna vaccinale a Mussomeli: in due giorni somministrate in ospedale 908 dosi

Il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, esprime soddisfazione per come procede la campagna vaccinale

Redazione

26 Aprile 2021 11:11

La campagna vaccinale, all'ospedale di Mussomeli, prosegue a pieno ritmo. Altre dosi di vaccino sono state somministrate negli ultimi due giorni, agli over 80 e ai soggetti vulnerabili regolarmente prenotati ed avvisati da parte dell Asp di Caltanissetta. "Straordinario - afferma il sindaco Giuseppe Catania - il risultato di questo intenso lavoro: sia per i numeri registrati (908 vaccinazioni in due giornate), sia per l'efficienza della macchina organizzativa messa in campo che ha evitato code e disagi ai cittadini di Mussomeli e del Vallone. Voglio ringraziare per la preziosa collaborazione tutti i volontari della Croce Rossa e del CISOM, le forze dell'ordine (Carabinieri e Guardia di Finanza), la polizia municipale

.Un ringraziamento particolare alla Direzione Strategica dell'Asp di Caltanissetta (il Direttore Generale Alessandro Caltagirone, il Direttore Sanitario Marcella Santino, il Direttore Amministrativo Pietro Genovese), al Responsabile vaccinazioni dell'ASP Benedetto Trobia e all'intera sua squadra composta da giovani medici, infermieri e collaboratori tecnici ed amministrativi.

Ringrazio, infine, l'Assessore alla protezione civile Daniele Frangiamore ed il resto dei miei Assessori e consiglieri per la competenza, l'abnegazione e la passione messa al servizio della comunità.

Ringrazio anche tutti i cittadini per la compostezza e la diligenza mostrata.In queste due giornate, con orgoglio, abbiamo dimostato che il vallone è pronto per portare avanti la campagna di vaccinazione.

Abbiamo già programmato diverse altre giornate nel mese di maggio con l'obiettivo di accellerare e portare avanti, spedita, la campagna di vaccinazione necessaria al ritorno alla normalità".



