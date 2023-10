Salute 727

Campagna prevenzione tumori testa-collo, la Lilt Caltanissetta: "Ecco i sintomi ai quali prestare attenzione"

Se questi sintomi vanno avanti per tre settimane è opportuno consultare un medico. La diagnosi precoce salva la vita

Redazione

La campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo è promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) Nel 2020, solo in Italia, a 9.900 persone è stato diagnosticato un tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia e che fanno del carcinoma della testa e del collo il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero.

Hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita è il motto dell'edizione italiana 2023 della Make Sense Campaign: 1per3 è infatti la regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o un raffreddore. Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un'aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata.

Gli esperti sono d’accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico:

· dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca;

· dolore alla gola;

· raucedine persistente;

· dolore e/o difficoltà a deglutire;

· gonfiore del collo;

· naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

La consapevolezza delle avvisaglie è il suggerimento che da oltre dieci anni la Make Sense Campaign indirizza a un pubblico sempre più vasto, consapevole che è tramite messaggi chiari e positivi che si può fare la differenza, a volte salvare una vita.



