Campagna di vaccinazione a rilento a Gela, l'effetto Green Pass si è placato

I numeri ci dicono che siamo ancora lontani da quel 70% di immunizzati che ci garantirebbe più serenità, anche in vista della riapertura delle scuole

Redazione

09 Agosto 2021 16:36

"L’effetto Green Pass, che all’inizio ha riportato le file nei centri vaccinali, sta scemando. I dati regionali dicono che nella prima settimana di agosto sono state somministrate in Sicilia, tra prime e seconde inoculazioni, circa il 26% in meno di dosi rispetto alla settimana precedente". E' quanto afferma l'assessore alla Salute del Comune di Gela, Nadia Gnoffo.

"Sempre dalla Regione - aggiunge Gnoffo - confermano che, per i mesi a venire, non ci sarà alcun problema di approvvigionamento. Ad agosto arriveranno 300 mila dosi di Moderna e 650 mila di Pfizer.

Anche a Gela, purtroppo, registriamo un calo nella somministrazione.

I numeri ci dicono che siamo ancora lontani da quel 70% di immunizzati che ci garantirebbe più serenità, anche in vista della riapertura delle scuole.

L'appello, dunque, va, ancora una volta, agli indecisi affinché vadano a vaccinarsi: è l’unica arma per continuare (anzi, ricominciare) a vivere la nostra quotidianità in maniera più tranquilla".



