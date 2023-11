Attualita 119

Cammini d'Italia: la via Francigena Fabaria si fa spazio tra le bellezze di Niscemi

La via si estende per poco più di 300 chilometri da Agrigento fino a Randazzo

Redazione

03 Novembre 2023 16:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/cammini-ditalia-la-via-francigena-fabaria-si-fa-spazio-tra-le-bellezze-di-niscemi Copia Link Condividi Notizia

Il Comune di Niscemi annuncia l'apertura ufficiale del cammino lungo la prestigiosa Via Francigena Fabaria. Questa strada, che fa parte dei quattro percorsi della via Francigena che attraversano l'isola e che valica campi di carciofi e nidi di cicogne della colonia più grande d’Europa, rappresenta la sesta tappa nel tratto principale che si snoda lungo la costa e arriva fino a Gela, nonché la quinta tappa nel suggestivo itinerario dei castelli che segue Butera.

La Via Fabaria, il risultato di un'approfondita ricerca archeologica del paesaggio, è un affascinante itinerario che collega tracce di viabilità greco-romana con segmenti storicamente documentati nel Medioevo. Questa amalgama storica è stata accuratamente ricomposta grazie alla consultazione di fonti, siti mappati e antiche cartografie.

La via si estende per poco più di 300 chilometri, snodandosi tra le affascinanti coste di Agrigento e le imponenti lave vulcaniche presenti tra Maniace e Randazzo. Durante il percorso, la Via Fabaria offre un cambiamento costante di scenario, alternando contesti geografici e storici, e permettendo ai visitatori di immergersi in un viaggio attraverso diverse epoche e scenografie naturali straordinari.



Il Comune di Niscemi annuncia l'apertura ufficiale del cammino lungo la prestigiosa Via Francigena Fabaria. Questa strada, che fa parte dei quattro percorsi della via Francigena che attraversano l'isola e che valica campi di carciofi e nidi di cicogne della colonia più grande d'Europa, rappresenta la sesta tappa nel tratto principale che si snoda lungo la costa e arriva fino a Gela, nonché la quinta tappa nel suggestivo itinerario dei castelli che segue Butera. La Via Fabaria, il risultato di un'approfondita ricerca archeologica del paesaggio, è un affascinante itinerario che collega tracce di viabilità greco-romana con segmenti storicamente documentati nel Medioevo. Questa amalgama storica è stata accuratamente ricomposta grazie alla consultazione di fonti, siti mappati e antiche cartografie. La via si estende per poco più di 300 chilometri, snodandosi tra le affascinanti coste di Agrigento e le imponenti lave vulcaniche presenti tra Maniace e Randazzo. Durante il percorso, la Via Fabaria offre un cambiamento costante di scenario, alternando contesti geografici e storici, e permettendo ai visitatori di immergersi in un viaggio attraverso diverse epoche e scenografie naturali straordinari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare