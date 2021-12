Eventi 169

Cammini di Sicilia, valorizzazione del territorio: l'evento del M5S fa tappa a San Cataldo

Lunedì 20 dicembre, alle 11.30, a Palazzo delle Spighe si parlerà di marketing territoriale

Redazione

Lunedì 20 dicembre, alle 11:30, presso la Sala Borsellino di Palazzo delle Spighe, sede del Comune di San Cataldo, si terrà l’evento aperto ai cittadini e alla stampa per parlare dei “Cammini di Sicilia quale forma di valorizzazione dei territori”. Interverranno il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, il deputato alla Camera Dedalo Pignatone, la deputata M5S all'Ars Ketty Damante, il presidente “Amici della Via dei Frati” Santo Mazzarisi e il presidente del Gal Terre del Nisseno Gianfranco Lombardo.

“Il marketing del territorio legato ai cammini, così anche al turismo enogastronomico e alla promozione delle produzioni locali sono significativi volani di sviluppo, fonte di lavoro, anche e soprattutto giovanile e, quindi, di ricchezza per interi territori”. Così il promotore dell’iniziativa, il parlamentare nazionale Dedalo Pignatone. Proprio nei giorni scorsi, il M5S all'Ars ha donato 100 mila euro, grazie alla restituzione di parte degli stipendi dei deputati 5 stelle, per promuovere e valorizzare tre dei più importanti e antichi cammini di Sicilia e dare una spinta al turismo dolce. Uno dei tre progetti vincitori è proprio “Amici della via dei frati” che lungo il suo cammino attraversa anche il territorio di San Cataldo.

Sarà occasione per parlare dei futuri progetti dell’Amministrazione Comparato; di quanto già fatto nel merito dal Gal Terre del Nisseno; e dell'opera di promozione portata avanti dall'Associazione “Amici della Via dei Frati”.



