Camminare fa dimagrire davvero: ecco come e quante calorie si bruciano

Camminare fa dimagrire perché aumenta il ritmo cardiaco e, di conseguenza, accelera il metabolismo, così da essere indotto a consumare più calorie e bruciare molti più grassi:

Redazione

(fonte donnamoderna.it) Davvero camminare fa dimagrire? O si tratta di un’attività fisica troppo “leggera” per avere effetti tangibili sul nostro corpo? È noto a tutti quanto camminare faccia bene al benessere psicofisico. Ma al contrario di quanto si possa pensare è anche utilissimo per dimagrire. Si tratta di un tipo di esercizio fisico che può aiutare il corpo a liberarsi dai rotolini di grasso in eccesso e a bruciare più calorie. Ecco perché capire esattamente come camminare è una cosa da prendere sul serio.

Camminare fa dimagrire perché aumenta il ritmo cardiaco e, di conseguenza, accelera il metabolismo, così da essere indotto a consumare più calorie e bruciare molti più grassi: la combinazione di dieta e attività fisica è un’accoppiata vincente per farti dimagrire mangiando. Iniziare a camminare, aumentando gradatamente la velocità, può dare una sferzata al tuo metabolismo.

Camminare riattiva la circolazione sanguigna, previene la ritenzione idrica ed il gonfiore a piedi e caviglie. Per questo, la camminata è una valida alleata per aiutare il corpo a depurarsi e migliorare l’ossigenzione dei tessuti. Favorendo lo smaltimento di liquidi e tossine, si contrasta contemporaneamente il fastidioso accumulo di adipe a livello delle cosce e di conseguenza, la temuta cellulite.

Camminare però non fa bene solamente perché ti aiuta a bruciare più calorie, ma anche (e soprattutto) perché è in grado di ridurre il livello di stress. Molte volte è proprio la tensione una delle cause da cui deriva il sovrappeso: lo stress influisce infatti sul ritmo sonno-veglia, sull’equilibrio ormonale e sulla dieta, tutti fattori che concorrono nel far aumentare il peso. In questo senso, la camminata avrebbe quindi un duplice effetto benefico per la linea: camminare ti aiuta a scaricare lo stress dopo una giornata di lavoro. Da un’indagine condotta dall’Università dell’Illinois è inoltre emerso che camminare all’aperto, soprattutto in zone verdi, rappresenta un valido aiuto per un effetto antidepressivo sul nostro cervello.

Grazie alla camminata, riusciamo a tonificare quasi tutti i gruppi muscolari del corpo, migliorando la capacità cardiovascolare, riducendo il diabete e il colesterolo, aumentando la capacità polmonare, eliminando lo stress, stimolando il nostro umore e, naturalmente, perdendo peso. Camminare è un vero e proprio sport e per questo ha bisogno di un programma specifico. Se riesci a camminare tutti i giorni, per almeno 120 minuti in una settimana (poco più di due ore) puoi bruciare fino a 500 calorie (in un anno intero si parla di 26 mila calorie) – con una distanza percorsa di circa 800 metri in 10 minuti, le calorie perse camminando a passo sostenuto sono circa 40-45. Naturalmente non devi strafare: questo numero può variare in base ai limiti personali, al peso e al livello di sforzo effettuato.





