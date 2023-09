Cronaca 781

Cammina in mutande per le corsie ospedaliere: voleva fare la doccia

La polizia di Marsala ha identificato lo straniero che ha problemi psichiatrici

Redazione

Un giovane nordafricano è stato bloccato dalla polizia all’interno dell’ospedale «Paolo Borsellino» di Marsala mentre, in mutande, si aggirava per i corridoi, arrivando fino al sesto piano, che ospita pediatria e fisiatria. Sarebbe entrato in un bagno con l’intenzione di farsi una doccia e avrebbe, inoltre, minacciato alcune persone, tentando anche di rubare un borsellino con dei soldi.

La polizia l’ha condotto in commissariato per l'identificazione. Sembra si tratti dello stesso giovane, con problemi di natura psichiatrica, che ieri sera, nel centro di Marsala, ha minacciato alcuni negozianti e clienti di vari locali pubblici. Per questo, era stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. E da qui sarebbe salito ai piani superiori del nosocomio, girovagando tra i corridoi. Non sarebbe la prima volta che accade, sia in neonatologia che in pediatria. «E' sempre lo stesso ragazzo - riferiscono alcuni operatori dell’ospedale marsalese al sito d’informazione Tp24.it - che evidentemente ha dei problemi di salute mentale, e rappresenta un pericolo per se e per gli altri. Ha anche compiuto tanti furti, tra borse, vestiti, persino le collanine della Madonna».

Il personale lamenta scarsa sicurezza e chiede il ripristino del posto di polizia fisso, come c'era, parecchi anni fa, al vecchio ospedale «San Biagio». (ANSA).



