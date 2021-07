Attualita 240

Camere di Commercio accorpate, lavoratori di Gela e Caltanissetta in stato di agitazione

I sindacati reclamano la tutela dei lavoratori ed il loro diritto al lavoro stabile e continuativo

Redazione

15 Luglio 2021 12:52

I rappresentanti sindacali della Cgil Funzione Pubblica, della Uil Fpl e Ugl Fna, hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti con contratto a tempo determinato, in servizio presso la Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela. “Tale decisione – si legge in una nota - si lega alle ultime notizie che riguardano il futuro delle Camere di Commercio Siciliane, rispetto al loro diverso assetto territoriale, stante che l'accorpamento tra le CCIAA di Caltanissetta, Agrigento e Trapani non si è mai concretizzato e tenuto conto della proposta legislativa che prevede di aggiungere alle suddette camere anche quelle di Siracusa e Ragusa, che si “sgancerebbero” da Catania. Pertanto, è utile rappresentare che oggi l'organico presso della Camera di Commercio di Caltanissetta è composto da soli 3 dipendenti di ruolo e 41 con contratto a tempo determinato che scadrà il 31/12/2021.

I sindacati reclamano la tutela dei lavoratori ed il loro diritto al lavoro stabile e continuativo. In questi ultimi mesi, diverse richieste di incontri sindacali non sono state riscontrate dall'Amministrazione camerale; circostanza che lascia deluse le sottoscritte Parti. In un momento in cui si stanno delineando percorsi di riforma delle Camere di Commercio regionali, è necessario porre l’attenzione su tutte le questioni afferenti al futuro occupazionale dei dipendenti “ex precari” che ormai da più di 20 anni prestano la propria attività al servizio della Camera di Commercio di Caltanissetta e che meritano di diritto la loro stabilizzazione nell’anzidetto processo di riforma. I sindacati ritengono che sia altresì necessaria un'assemblea plenaria con i vertici dell’ente camerale di Caltanissetta.

Per questo motivo le Parti sociali invitano il Commissario Straordinario e il Segretario ad essere presenti nella suddetta assise assembleare con i sindacati e con il personale che si terrà il giorno 20/07/2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, al fine di disquisire sul seguente ordine del giorno: stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato e futuro della Camera di Commercio di Caltanissetta. A Tal fine si chiede all’Amministrazione camerale, l’uso di un locale idoneo allo svolgimento dell’assemblea, nonché di disporre la diffusione della presente nota al personale interessato. I sindacati sono ormai consapevoli del fatto che la situazione lavorativa presso la Camera di Commercio di Caltanissetta è da ritenersi grave, ed è ancor più critica la circostanza per la quale non è mai stata riconosciuta l’importanza del contributo che i lavoratori “ex precari” hanno offerto al servizio per il raggiungimento degli scopi sociali dell’Ente camerale.

I sindacati chiedono al Prefetto, di interessarsi della questione qui enucleata e qualora non si concretizzasse la partecipazione dei Vertici camerali all'assemblea, chiedono di disporre il tavolo di raffreddamento così come previsto dalla vigente normativa. E’ quindi chiara la circostanza per la quale tutto ciò si dovrà comporre entro i termini dettati dalla norma, trascorsi i quali le scriventi comunicheranno la data dello sciopero.



