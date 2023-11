Eventi 204

Camera di Commercio di Caltanissetta, corso per la certificazione Carbon Footprint

L'ente ha pubblicato un bando sperimentale per la selezione di 10 imprese da accompagnare al riconoscimento

Redazione

Prosegue incessantemente l’attività di promozione e sensibilizzazione della Camera di Commercio nell’ambito del nuovo progetto denominato “Doppia Transizione-Digitale ed Ecologica”. Per incentivare lo sviluppo sostenibile delle aziende del territorio, la Camera di Commercio ha pubblicato un bando sperimentale per la selezione di 10 imprese da accompagnare alla certificazione della Carbon Footprint.

